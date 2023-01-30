Вучич рассказал, чем Сербия поможет Украине Вучич: Сербия поможет Украине в восстановлении городов после завершения конфликта

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Александр Вучич

Белград примет участие в восстановлении украинских городов после завершения конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной конференции с президентом Чехии Милошем Земаном. Сербский лидер указал, что его страна уже получила соответствующее предложение посла Украины Владимира Толкача, передает ТАСС.

Мы всеми возможными способами слали гуманитарную помощь и поддержку [Украине], а пошлем еще больше. Мы будем участвовать в строительстве отдельных городов. Мы уже получили предложение их посла, — заявил Вучич.

Ранее сербский политолог Стеван Гайич заявил, что Белград принял решение отправить на Украину гуманитарную помощь, поскольку на руководство страны оказывалось серьезное давление со стороны Запада. По его мнению, решение президента страны Александра Вучича помочь восстановить энергосистему Украины не говорит о том, что Сербия встала на сторону Киева. Политолог уверен, что угрозы поступают лично сербским политикам, из-за чего им приходится идти на компромисс.

В середине января Вучич сказал, что Сербия вряд ли в ближайшее время поддержит санкции Запада против России. По его словам, Сербия уже выдержала более 100 дней давления в связи с этим вопросом.