Сербия подняла в воздух истребители из-за НЛО Армия Сербии подняла в воздух два истребителя для перехвата неизвестного объекта

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Военно-воздушные силы Сербии подняли в воздух два истребителя МиГ-29 для перехвата неопознанного летающего объекта, сообщает Министерство обороны страны. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, объект был обнаружен неподалеку от города Валево, расположенного в 100 километрах от сербской столицы. Отмечается, что приказ о вылете истребителей отдал президент страны Александр Вучич.

На основе приказа президента и Верховного главнокомандующего ВС Сербии Александра Вучича в воздух была поднята пара дежурных перехватчиков МиГ-29, а дежурные средства ПВО продолжили отслеживать ситуацию в воздушном пространстве, — говорится в сообщении.

Несмотря на принятые меры, сербским военным так и не удалось перехватить НЛО. Цель пропала с экранов радаров через некоторое время после вылета. Самолеты попытались найти объект без помощи радаров, однако в конечном счете вернулись на аэродромы. Происхождение объекта остается неизвестным. Предполагается, что он мог проводить воздушную разведку. Это обусловлено тем, что в Валево расположена фабрика «Крушик» — одно из важных предприятий ВПК Сербии.

Как сообщалось ранее, армия США разрабатывает систему, предназначенную для обнаружения аномалий, в том числе и НЛО. Она получила название «Гремлин» (Gremlin). Комплекс будет состоять из множества различных датчиков для сканирования пространства в нескольких спектрах.