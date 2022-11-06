Сербия отвергла проект ФРГ и Франции по урегулированию в Косово и Метохии

Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Ивица Дачич

Белград отверг проект Германии и Франции по урегулированию в Косово и Метохии, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич в интервью сербской ежедневной газете «Вечерние новости». По его словам, отправной точкой документа является независимость Приштины, что является неприемлемым.

В нем отправная точка, что независимость Косово — уже решенный вопрос, но мы этого не приемлем, — заявил Дачич.

По его словам, Белград все время показывает, что действует конструктивно и разработал предложения по достижению компромисса, однако в тоже время Сербия не может «на ровном месте заключать договоренности». По словам Дачича, Совет национальной безопасности единогласно проголосовал против проекта Парижа и Берлина.

А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять. — NEWS.ru), — подчеркнул глава МИД.

Cербы вышли из всех институтов власти Косово, заявил лидер сербов из Косово и Метохии, председатель партии «Сербский список» Горан Ракич. По его словам, это решение останется неизменным до тех пор, пока Приштина не начнет уважать международное право, в частности не отзовет незаконное решение об автономерах и не создаст сообщество сербских муниципалитетов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель указал на то, что действия косовских сербов подрывают ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. По его мнению, это может привести к дальнейшему усилению напряженности.