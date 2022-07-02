Сербия отказалась быть «пехотой НАТО» Вулин: НАТО должна извиниться за убийства сербских детей и бомбардировки страны

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Сербия не будет вступать в конфликт НАТО и России, заявил министр внутренних дел страны Александр Вулин. Он уличил членов военно-политического блока в лицемерии в вопросах территориальной целостности и суверенитета, напомнив о признании независимости Косово, передает ТАСС. По словам Вулина, Белград не намерен становиться «пехотой» Альянса в чужом конфликте.

Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки. А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией, — заявил Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сказал, что ряд стран Евросоюза находятся в состоянии войны с Россией, снабжая Украину оружием. И эти же государства негативно настроены в отношении Белграда. Их не волнуют аргументы Сербии, касающиеся санкций и сотрудничества с Россией.

Сербский лидер также рассказал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «открыто и решительно» потребовал от страны присоединиться к антироссийским санкциям. В ответ на это Вучич заявил, что не считает их эффективными. Он также напомнил о традиционных отношениях Москвы и Белграда.