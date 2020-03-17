Главы европейских государств поддержали 30-дневный запрет на въезд в Евросоюз. Эта мера позволит сократить распространение коронавируса в Европе.

Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран, — сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Запрет будет действовать с...