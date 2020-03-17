Кабмин Сербии утвердил комендантский час в стране. Причиной такого решения стал коронавирус.
Начиная с 20 часов вечера и до 5 часов утра запрещается передвижение по улицам для всех граждан, — заявил президент страны.
Ранее в Сербии было введено чрезвычайное положение. Соответствующее решение приняли на основании писем министра обороны и премьер-министра и Конституции государства.
NEWS.ru сообщал, что из-за коронавируса крымское погрануправление ФСБ РФ сообщило о закрытии российско-украинской границы.
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