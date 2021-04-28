Сербия не станет поддерживать санкции Запада против России

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Сербия не будет поддерживать западные санкции в отношении России, пока президентом страны является Александр Вучич. Об этом в разговоре с журналистами сообщил сам глава государства. Его слова приводит агентство Танюг.

Ранее Вучич объяснял, что официальный Белград готов согласовывать свою внешнюю политику с Евросоюзом, на при условии определённых исключений. Прежде глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что ЕС призывает Сербию оказывать поддержку союзу в различных вопросах, в том числе касающихся введения ограничительных мер.

Представители СМИ спросили сербского лидера, будет ли государство поддерживать индивидуальные санкции в отношении граждан РФ. Он ответил отрицательно. Как подчеркнул политик, Сербия никогда не принимала участия в подобных политических акциях.

Это не было бы дружественным шагом по отношению к нашим друзьям из России и Китая. Пока я президент Сербии, не будет введения санкций РФ и КНР. Я это говорю в каждом месте, потому что только искренняя и ясная политика может вести Сербию в будущее, — добавил Вучич.

В марте 2021 года отношения США и России резко ухудшились из-за того, что президент США позволил себе резкое высказывание в адрес Владимира Путина. В частности тот назвал его «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. Также глава США ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у российских властей есть определённый список поручений и критериев для определения недружественных РФ стран. Министр отметил, что скоро будет оглашён полный список этих государств.