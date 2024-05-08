Сербия экстрадировала россиянина, похитившего на родине 25 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданин России, похитивший 25 млн рублей и скрывшийся от следствия в Сербии, экстрадирован на родину, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, мужчина несколько лет прятался за границей, задержать его удалось только в феврале 2014 года в Сербии. Теперь его передали российской стороне в аэропорту Белграда.

Из Республики Сербия экстрадирован россиянин Сергей Титов. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Сегодня он передан сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России для доставки в Москву, — сказала она.

По версии следствия, с 2021 по 2022 год злоумышленник предложил учредителю компании в Липецке юридические услуги по решению вопроса с налоговой инспекцией и получил за работу более 25 млн рублей. При этом свои обязательства он не выполнил и скрылся за границей. Осенью 2022 года было возбуждено уголовное дело, Титова заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что из Черногории экстрадирована россиянка Ольга Абрамова, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в фальсификации доказательств по гражданскому делу. По данным следственных органов, Абрамова похитила почти 2 млн рублей у российской коммерческой организации.

