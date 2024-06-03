«Сенсационная новость»: в Румынии сделали заявление по Украине Министр Чолаку: Румыния обсуждает передачу Украине системы Patriot

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Румынские чиновники обсуждают идею поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил премьер страны Марчел Чолаку в интервью Euronews. По его словам, это очень серьезный вопрос, который не должен стать предметом политических спекуляций.

На данный момент предложение находится на стадии анализа <...>. Я знаю, что это интересная тема [возможная поставка Patriot Украине]. Я бы сделал сенсационную новость, но я думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах, — констатировал министр.

Ранее он сообщил, что глава Минобороны Румынии Анджел Тылвэр относится к возможной отправке своего ЗРК Patriot на Украину «весьма сдержанно», но решение примет Верховный совет обороны республики. Президент Румынии Клаус Йоханнис после встречи с лидером США Джо Байденом выразил готовность обсудить вопрос о поставке вооружений ВСУ, напомнил Чолаку.

До этого британский эксперт Александр Меркурис констатировал, что зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя. Удручающее положение украинских войск не изменится от поставок Киеву других систем противовоздушной обороны западными партнерами, они не уберегут ВСУ от авиаударов с воздуха, уверен аналитик.