«Сенсации нет»: военкор упрекнул западные СМИ за статьи о ВСУ Котенок: западные СМИ не стремятся донести правду статьями о проблемах ВСУ

Фото: МО Украины

Новости о проблемах Вооруженных сил Украины с человеческим ресурсом не являются сенсацией, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. Так он прокомментировал статью The Washington Post о том, что у ВСУ заканчиваются профессиональные военные. По мнению военкора, подобные материалы выпускают не для того, чтобы донести правду, а в качестве уловки для России.

Сенсации тут явно нет. Проблемы с человеческим ресурсом по ту сторону фронта — это данность. Но когда все западные СМИ, в том числе те, которые даже не пикнут без одобрения стоящих за ними элит, резко начинают разгонять нарратив, что <...> [украинская] армия разваливается, а успехов ждать не стоит — меньше всего это похоже на стремление донести правду и больше всего — на желание сделать так, чтобы Россия в это поверила, — уточнил Котенок.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что у ВСУ возникли проблемы с военной техникой. Так, по словам эксперта, уничтожена значительная часть украинской боевой авиации. Он отметил, что у украинской армии осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.