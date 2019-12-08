Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. По его мнению, такое произошло из-за его неидеального знания английского языка.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Режиссёр также возмутился, что после награждения участники фестиваля пошли праздновать в ресторан «Москва». Он туда не пошёл и решил организовать свою собственную вечеринку, а «европейцы никак не могли понять, что проблема в названии».
Как писал NEWS.ru, Олег Сенцов, освобождённый 7 октября в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом, заявил о пытках во время нахождения в российской тюрьме. По его словам, в ходе допросов сотрудники ФСБ били его дубинкой по пяткам, душили пакетом, раздевали и угрожали изнасиловать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен