https://static.news.ru/photo/61ab1be2-19cc-11ea-ba83-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Ralf MÃller/www.imago-images.de/Global Look Press

Украинскому режиссёру Олегу Сенцову не дали выступить с речью на премии Европейской киноакадемии в Берлине. По его мнению, такое произошло из-за его неидеального знания английского языка.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Режиссёр также возмутился, что после награждения участники фестиваля пошли праздновать в ресторан «Москва». Он туда не пошёл и решил организовать свою собственную вечеринку, а «европейцы никак не могли понять, что проблема в названии».

Как писал NEWS.ru, Олег Сенцов, освобождённый 7 октября в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом, заявил о пытках во время нахождения в российской тюрьме. По его словам, в ходе допросов сотрудники ФСБ били его дубинкой по пяткам, душили пакетом, раздевали и угрожали изнасиловать.