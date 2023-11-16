Сенатор заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне Сенатор Кастюкевич заявил о гуманитарной катастрофе в Херсоне

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Гуманитарная катастрофа сложилась в подконтрольной Киеву части Херсона, заявил сенатор РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, которые приводит РИА Новости, в городе остались старики и маломобильные граждане. У них нет ни воды, ни еды, ни медицинской помощи.

Сейчас там все очень и очень плохо. По сути, там гуманитарная катастрофа. Люди оттуда пишут, что их оставили без еды, воды, медицинской и других видов помощи. Электричество то и дело отключают, да и жителей-то в Херсоне почти не осталось. Все, кто могли, выехали, — сказал сенатор.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска подтянули дополнительные силы к Крынкам и устроили «огненный ад» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, украинские военнослужащие «сидят по подвалам» и «перебегают по одному» по ночам. Только за последние два-три дня украинская армия потеряла около сотни военнослужащих, отмечает он.

До этого сотрудники полиции области обнаружили схрон с боеприпасами и камуфляжной формой ВСУ на окраине населенного пункта Новопавловка. В тайнике хранились патроны для автомата Калашникова, гранаты РГД-5, а также наступательная граната РГН. Предполагается, что схрон был организован украинской диверсионно-разведывательной группой.