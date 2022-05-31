Сенатор усомнился в использовании Россией «прыгающих мин» на Украине Сенатор Цеков усомнился в использовании Россией «прыгающих мин» на Украине

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В ходе спецоперации на Украине Россия использует только разрешенное международным правом оружие, заявил сенатор Сергей Цеков. Он подчеркнул, что не слышал никакой информации об использовании российскими силовиками «прыгающих мин», пишет Lenta.ru.

Я убежден, что мы не используем вооружение, в том числе мины, которые не разрешены международным правом. Для нас такие варианты абсолютно недопустимы. Я думаю, надо же как-то объяснить неудачи в этих контрнаступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области, соответственно, они начинают выдумывать, — заявил Цеков.

По его мнению, разработанное российскими учеными оружие допустимо в рамках ведения боевых действий. Цеков подчеркнул, что у России нет химического оружия. По его мнению, Москва не станет применять запрещенное международным правом оружие, в частности речь идет о противопехотных минах. Вместе с этим сенатор допустил, что Россия применит в рамках спецоперации новые виды вооружения.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, какими он видит последствия возможной передачи США Украине реактивной системы залпового огня HIMARS, обсуждение поставок которой все больше привлекает международное внимание. Он считает, что велика вероятность того, что HIMARS в конечном итоге окажется в России, отечественные инженеры смогут её изучить и разработать эффективные методы противодействия данной ракетной системе.