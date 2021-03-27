Сенатор ответил на угрозу Киева выселить россиян из Крыма пословицей

https://static.news.ru/photo/2cd2e0e4-8f32-11eb-b8f9-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высмеял обещание заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма.

Украинский вице-премьер заявил, что Киев выдворит с полуострова российских граждан, переехавших из других регионов, когда вернёт контроль над Крымом.

Резников напоминает персонажа пословицы: «Мели, Емеля, твоя неделя». По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы, — сказал РИА Новости сенатор.

Цеков напомнил, что с 2014 года в Крым вернулись или переехали около 100 тысяч украинцев, которые получили гражданство РФ в упрощённом порядке.

Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну, — заключил сенатор.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Документ, по замыслу его авторов, должен посылать сигнал миру о последовательности действий Киева по возвращению контроля над Крымом.