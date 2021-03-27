Сенатор ответил на угрозу Киева выселить россиян из Крыма пословицей

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высмеял обещание заместителя главы правительства Украины Алексея Резникова выселить россиян из Крыма.
Украинский вице-премьер заявил, что Киев выдворит с полуострова российских граждан, переехавших из других регионов, когда вернёт контроль над Крымом.
Резников напоминает персонажа пословицы: «Мели, Емеля, твоя неделя». По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы, — сказал РИА Новости сенатор.
Цеков напомнил, что с 2014 года в Крым вернулись или переехали около 100 тысяч украинцев, которые получили гражданство РФ в упрощённом порядке.
Удивительно, что Резников замолчал этот факт. Видимо, стыдно, что их граждане бегут за лучшей жизнью в соседнюю страну, — заключил сенатор.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны «О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя». Документ, по замыслу его авторов, должен посылать сигнал миру о последовательности действий Киева по возвращению контроля над Крымом.