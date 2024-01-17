Сенатор ответил евродепутату на идею сровнять Западную Европу с землей Сенатор Цеков поддержал идею евродепутата сровнять Западную Европу с землей

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

Предупреждение евродепутата об объединении славян, которые сровняют Западную Европу с землей, — правильное утверждение, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он выразил надежду, что в Киеве вспомнят братские узы и поймут, что все происходящее сегодня на Украине — это расплата за предательство предков.

Правильное утверждение. Надеюсь, что в Киеве поймут, что Россия — братская страна, а происходящее на Украине — расплата за предательство властями Украины предков, всего созданного, что отвоевывали, развивали на территории нашего большого отечества, а Украина — его часть, — сказал сенатор.

Цеков надеется, что украинцы поймут, как их используют с момента развала СССР для борьбы с Россией. Он уверен, вместе Россия и Украина — «мощнейшая сила», от которой в Европе бы «все роптали».

Так везде — Венгрия, Австрия берегут суверенитет. Надеюсь, что Польша поймет, что враг Польши не РФ, а ее внутренние проблемы, а также США и ЕС, подталкивающие ее на войну с РФ. Чехи могут поумнеть, болгары, а то они собрались историю переписывать. И Черногория, и Северная Македония, Словения, Хорватия. Польша проснется, я уверен, рано или поздно. Это произойдет неизбежно, вопрос во времени, — говорит Цеков.

Накануне депутаты Европарламента устроили словесную перепалку с оскорблениями в ходе обсуждения вопроса о поддержке Украины. Одни высказывались за дальнейшие поставки оружия Киеву, другие настаивали на мирном урегулировании конфликта, считая его продолжение бессмысленным.

Во время дебатов евродепутат от Словакии Мирослав Радаковский заявил, что славяне объединятся и «сровняют Западную Европу с землей», если не прекратится поддержка их убийства на Украине. Он убежден, что украинский конфликт — это проблема США и их интересов, а ЕС — их простой вассал.