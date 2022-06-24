Сенатор объяснил бессмысленность национализации «Северного потока — 2» Сенатор Климов объяснил бессмысленность национализации «Северного потока — 2»

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток — 2» в городе Любмин в Германии

В случае национализации «Северного потока — 2» Германия получит право обладать «бессмысленным металлом», лежащим под землей, трубопровод эффективен только тогда, когда по нему поступает российский газ, заявил сенатор Андрей Климов. По его мнению, подобное решение может грозить Берлину значительными издержками, передает Lenta.ru.

Чтобы он был полезен, по нему должен поступать газ из России. Следовательно, те, кто идет на такие шаги без учета интересов России, в лучшем случае просто впустую потратят время. В худшем — получат большие издержки, — пояснил Климов.

Он также посетовал, что в последнее время европейские государства демонстрируют «полное отрицание» международного права. По мнению сенатора, попытка властей Германии «украсть российские активы» продиктована низким уровнем образования людей, предлагающих подобные решения.

Оценки таким событиям, конечно, должны давать соответствующие органы. Могу только сказать, что попытка украсть те или иные российские активы продиктована низким уровнем образования и опыта тех, кто принимает такие решения, — резюмировал политик.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации части «Северного потока — 2», проложенной на немецкой территории. Предлагается отрезать ее от остальной части трубопровода и соединить трубы, ведущие с суши на море, с мобильным терминалом СПГ для прокачки газа из плавучих терминалов.

Журналисты отмечают, что такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем, не говоря уже о реакции России.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что торопиться с оценками такого шага ФРГ пока не стоит. Юристы должны сначала дать правовую оценку таким действиям, если они будут реализованы, отметил он.