Сенатор назвал условие присоединения Херсонской области к России Сенатор Климов: Херсонская область присоединится к РФ только после волеизъявления жителей

Андрей Климов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Херсонская область может присоединиться к Российской Федерации только в том случае, если жители региона захотят этого, заявил сенатор Андрей Климов в беседе с Lenta.ru. При этом он подчеркнул, что одной воли Москвы для этого недостаточно.

Существует закон Российской Федерации, там четко написано, каким образом могут быть присоединены те или иные регионы. Если жители Херсонской области хотят присоединиться, это волеизъявление должно быть оформлено, никто не может за них отвечать. Важно, чтобы решение принимала не Москва, а те люди, о которых идет речь. Это не должно быть мнение одного человека, — уточнил Климов.

По его словам, не столь важно, когда произойдет присоединение, самое главное — это прозрачное и консолидированное мнение большинства. Климов также добавил, что не стоит требовать от Москвы активного решения данного вопроса до тех пор, пока позиция народа не будет четко обозначена. По мнению сенатора, именно это отличает Россию от «империалистов и их пособников».

Накануне замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время Херсонская область станет субъектом Российской Федерации. Когда именно это произойдёт, зависит от жителей региона. Он также предположил, что за присоединение к РФ проголосуют порядка 60% местных жителей.