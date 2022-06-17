Украине предрекли потерю территорий после угроз захвата Крыма Сенатор Цеков предрек Украине потерю значительной части территории

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сергей Цеков

Солдаты ВСУ, прибывающие на линию соприкосновения с вооруженными силами РФ, уже через несколько дней полностью деморализованы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал сенатор от республики Крым Сергей Цеков. Сенатор также отметил, что чем больше заявлений подобного рода будет поступать со стороны Украины, тем больше территорий они будут терять.

Со стороны Украины последние 10 дней поступают крайне противоречивые заявления. Сначала они кричали, что российская армия превосходит украинскую в 10 раз по части артиллерии и авиации. На самом же деле дела обстоят так, что те солдаты, которые прибывают на линию соприкосновения с нашими вооруженными силами, уже через несколько дней полностью деморализуются и это кстати заявления самого Киева, — заявил Цеков.

Также Цеков оценил причины такой резкой смены риторики со стороны банковой.

По всей видимости на банковой посчитали заявления подобного рода пораженческими и приняли решение демонстрировать некую воинственность и уверенность, иначе ВСУ и украинское общество будут окончательно и бесповоротно деморализованы. Хочу отдельно отметить, что чем больше Украина будет делать подобного рода заявлений, тем больше территорий они будут терять, — подчеркнул Цеков.

Ранее сообщалось, что пока вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не стоит, но даже рекомендация Еврокомиссии предоставить ей статус кандидата является крупным шагом, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он напомнил, что даже статус кандидата не гарантирует Украине вступление в организацию, так как нужно добиться одобрения всех членов ЕС, у которых разные мнения на этот счет. Тем не менее подобное решение Еврокомиссии можно считать политической победой президента Украины Владимира Зеленского.