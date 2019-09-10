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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины может быть распущена в ближайшее время. Офис президента страны Владимира Зеленского уже подготовил соответствующее представление Верховной раде.

Формальным поводом для роспуска ЦИК станет ситуация, которая сложилась в 198-м избирательном округе. Там, согласно протоколу, победу одержал самовыдвиженец Сергей Рудик. Однако решение ЦИК обжаловала в Верховном суде кандидат от...