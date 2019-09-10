Сенат Италии сделал последний шаг к утверждению кабинета министров. Верхняя палата парламента дала вотум доверия новому коалиционному правительству во главе с Джузеппе Конте.
Кабинет поддержали 169 сенаторов, против проголосовали 133, пятеро воздержались.
В совет министров вошли представители нового правящего большинства, сформированного на основе бывших политических оппонентов — «Движения пяти звёзд» и Демократической партии, сообщает
Ранее News.ru писал, что правительство Конте получило вотум доверия в нижней палате парламента страны. «За» проголосовали 343 депутата, против — 263 парламентария.