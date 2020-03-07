https://static.news.ru/photo/4369b044-6080-11ea-b30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

В Париже река Сена вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что в Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения.

Разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III. При этом метро и общественный транспорт продолжают работать бесперебойно. Однако полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.

Также стало известно, что городские службы были вынуждены убрать с набережных мусорные баки, скамейки и даже деревья в кадках. Также из зоны затопления вывезены передвижные кафе.

Ранее NEWS.ru писал о шторме, который накрыл Великобританию. Стихийное бедствие привело к закрытию мостов, дорог и отмене авиарейсов.