В Париже река Сена вышла из берегов и подтопила набережные возле Лувра и музея Орсе. Об этом
Отмечается, что в Париже уже около месяца каждый день идут дожди, которые и стали причиной наводнения.
Разлив воды произошёл одновременно на двух сторонах реки возле музеев Орсе (левый берег) и Лувра (правый), также подтоплена набережная возле моста Александра III. При этом метро и общественный транспорт продолжают работать бесперебойно. Однако полиция перекрывает доступ пешеходов к затопленным областям.
Также стало известно, что городские службы были вынуждены убрать с набережных мусорные баки, скамейки и даже деревья в кадках. Также из зоны затопления вывезены передвижные кафе.
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