Сена вышла из берегов и затопила набережные Парижа

https://static.news.ru/photo/16813a06-63d7-11eb-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильные дожди во Франции привели к разливу реки Сены в нескольких местах, в том числе в столичном регионе Иль-де-Франс.

В Париже затопило многие набережные, в частности, у сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ. Городские власти распорядились убрать передвижные кафе, скамейки и мусорные баки с набережных. Жителям столицы рекомендовано перевезти в безопасные места автомобили, скутеры и велосипеды, сообщает ТАСС. Доступ к ряду набережных перекрыт.

Уровень воды в реке 31 января превысил норму на 3,78 метра. Пик паводка ещё не пройден, предупреждают специалисты. Власти Парижа повысили уровень погодной опасности до максимального.

Парижане используют в качестве неофициальной шкалы уровня воды в Сене пятиметровую статую зуава (солдата колониальных войск), стоящую на одной из опор моста Альма. В данный момент ступни скульптуры полностью скрыты под водой. Последний раз зуава затапливало целиком в 1910 году.

Ранее от непогоды пострадали жители Испании. В начале января там из-за сильной снежной бури погибли три человека, передавал NEWS.ru.