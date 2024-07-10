Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли в Лондоне

Фото: twitter.com/John Hunt

Джон Хант

Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли в Лондоне из арбалета. В результате нападения погибли две его дочери и супруга, передает The Times.

Британская полиция ищет подозреваемого — 26-летнего Кайла Клиффорда. Некоторые лондонские школы ввели ограничения, в том числе не выпускают детей на игровые площадки.

Как сообщает издание, преступник напал на семью Ханта прошлой ночью в доме рядом с парком Буши. При этом британские законы не предусматривают получение лицензии на арбалет, но его запрещено носить в общественных местах «без уважительной причины».

Ранее квартиру известной певицы Дианы Гурцкаи обстреляли в центре Москвы. По данным источника, огонь велся из пневматического оружия. Стрельбу в Ружейном переулке устроил житель соседнего дома. Это уже не первый подобный случай. Предположительно, огонь велся не прицельно. Квартира Гурцкаи могла попасть под обстрел случайно.

До этого стало известно о стрельбе на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. Мужчина открыл огонь по людям во время драки мигрантов. В конфликте участвовали 20 человек.