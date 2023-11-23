Семья украинцев из Испании годами держала соотечественниц в рабстве Украинские супруги из Испании задержаны за эксплуатацию соотечественниц

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Гражданская гвардия Испании задержала в населенном пункте Альхесирас автономного сообщества Андалусия супругов с Украины, которые полтора года эксплуатировали соотечественниц, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел королевства. Пара вербовала девушек в социальных сетях — им предлагали помочь с переездом и устроить на работу в качестве домашней прислуги. Когда жертва прибывала в Испанию, ее запирали в доме, изолировали от людей и заставляли работать круглыми сутками, угрожая и запугивая.

Отсутствие трудового договора, непрерывная работа без перерыва даже на прием пищи, постоянное психологическое насилие со стороны супружеской пары, угрозы, отсутствие интимной и личной жизни, запрет на выход из дома и даже запрет на общение с другими работниками в том же доме — вот лишь некоторые условия, с которыми им пришлось столкнуться, — отметили в ведомстве.

При этом правоохранители уточнили, что супруги обманывали и мучили девушек по отработанной схеме и на постоянной основе. Оперативникам удалось установить личности и связаться по меньшей мере с одиннадцатью жертвами, которым удалось сбежать от «работодателей».

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