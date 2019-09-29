https://static.news.ru/photo/54d10ee0-e2a4-11e9-bf9e-fa163e074e61_660.jpg Александер Ван дер Беллен с женой Дорис Шмидауэр Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вместе с женой Дорис Шмидауэр проголосовали на досрочных выборах в Национальный совет страны.

Глава государства пришёл на избирательный участок в школу одного из районов Вены недалеко от посольства России вместе с собакой по кличке Юли. В комментарии журналистам он не стал делать прогнозов по срокам формирования правительства и предложил дождаться результатов выборов, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в Австрии 29 сентября стартовали выборы в Национальный совет. В состав нижней палаты парламента входят 183 депутата, которые идут по партийным спискам. Тому, кто хочет занять место в парламенте, нужно преодолеть порог в 46%. Лидирует на выборах Австрийская народная партия, которую возглавляет Себастьян Курц. Ожидается, что он вновь займёт пост канцлера. Должны пройти в парламент Социал-демократическая партия Австрии, Партия свободы, праволиберальная и «Зелёные». Всего голосовать в Австрии могут 6 396 796 человек.