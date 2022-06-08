Родные попавшего в плен в ДНР британца рассчитывают на его возвращение Родственники сдавшегося в плен в ДНР британского легионера рассчитывают на его возвращение

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Эйден Эслин

Семья сдавшегося в плен в Мариуполе британца Эйдена Эслина, воевавшего на стороне украинской армии в Донбассе, рассчитывает, что он вернётся домой. Об этом сообщил телеканал Sky News. В настоящее время родственники работают над освобождением Эйдена с МИД Великобритании и властями Украины.

Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят, — сообщили родные легионера.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ВСУ, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в этой связи заявил, что поскольку пленные не являются комбатантами в рамках международного гуманитарного права, то «лучшее, что их ждёт — долгий срок в тюрьме».

На минувшей неделе Генпрокуратура ДНР сообщила о завершении расследования в отношении Эйдена Эслина и о передаче дела в суд. Британцу может грозить смертная казнь. Заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство страны намеревается заявить протест в связи с уголовным делом в отношении подданного Соединённого Королевства.

Ранее в Верховном суде ДНР заявили, что пленные британские легионеры были знакомы задолго до начала спецоперации на Украине. По данным суда, Эйден Эслин приехал на Украину и был завербован в 2018 году, а в 2019-м он участвовал в боевых действиях в Донбассе, за что получал регулярные выплаты в размере $1 тысячи. Второй британец Шон Пиннер узнал о вербовке от Эслина и также вступил в ВСУ. Позже к ним присоединился третий обвиняемый, марокканец Саадун Брагим.