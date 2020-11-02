Семья нашла у себя в туалете зеркало королевы Франции

https://static.news.ru/photo/41619d52-1d31-11eb-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Зеркало, принадлежавшее королеве Франции Марии-Антуанетте, обнаружила семья у себя в туалете.

Как сообщается, реликвия была получена в наследство в 1980-х годах. На зеркале имеется табличка с именем королевы, пишет The Sun.

Теперь владельцы зеркала планируют выставить его на аукционе в английском городе Бристоль 6 ноября. За находку семья просит £10 тысяч (около 1 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что найденный на чердаке китайский чайник периода правления императора Цяньлуна продали за $495 тысяч на аукционе Hansons Auctioneer.

Как заявил бывший владелец, чайник достался ему от деда, который привёз его в Великобританию из Азии во время Второй мировой войны.