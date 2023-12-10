Семья из Уэльса дважды похоронила кремированного родственника Семья из Уэльса дважды хоронила родственника из-за ошибки морга

Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Семья из Уэльса была вынуждена дважды хоронить родственника из-за ошибки в морге, сообщает газета Daily Mail. Спустя две недели после церемонии прощания местный совет по вопросам здравоохранения выяснил, что кремировали не того усопшего.5

Об оплошности сообщили и без того убитой горем семье, после чего им пришлось провести повторные похороны. Глава местного совета по вопросам здравоохранения встретилась с семьей и лично принесла извинения за инцидент, заверив общественность, что это была единичная ошибка морга, который выдавал тело.

В октябре сообщалось о смерти российского актера, каскадера и постановщика трюков Станислава Потапова. Артист известен по ролям в фильмах и сериалах «Последний герой», «Классные мужики», Next. Как каскадер он участвовал в съемках «Хироманта», «Синдрома Феникса», «Медного солнца», «Пестрых сумерек» и других проектах.

В августе стало известно о смерти американского актера Марка Марголиса, известного по роли Гектора Саламанка в сериале «Во все тяжкие», ему было 83 года. Издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Моргана написало, что Марголис скончался в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.