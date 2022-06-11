Семья британского наемника Пиннера надеется на его скорейшее освобождение

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Гражданин Великобритании Шон Пиннер, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР

Семья британского наемника Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни, надеется на его скорейшее освобождение, передает Sky News. Родные военнослужащего заявили, что они глубоко «опечалены и опустошены» известиями о приговоре. С их точки зрения, весь судебный процесс вокруг Пиннера является «незаконным».

Семья британца, приговоренного к смертной казни пророссийскими сепаратистами на Украине, заявила, что они «опустошены и опечалены» исходом «незаконного показательного процесса», — сказано в сообщении.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил троих иностранных наемников к смертной казни. Высшая мера наказания ждет британских силовиков Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Сааудана Брагима. Они признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время. Осужденные могут обжаловать вердикт в течение месяца.

Глава МИД Британии Лиз Трасс ранее обсудила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой усилия по освобождению осужденных в ДНР британцев. Она назвала вынесенный в их отношении смертный приговор «вопиющим нарушением» Женевской конвенции о военнопленных.