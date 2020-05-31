Семилетний мальчик стал самым молодым наркодилером Великобритании

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Семилетний житель графства Уэст-Йоркшир стал самым молодым наркодилером в Британии. Несовершеннолетнего поймали в 2019 году, однако не смогли предъявить обвинений: ему нет 10 лет — возраста, когда наступает уголовная ответственность.

Всего в прошлом году в стране были задержаны около 3000 наркодилеров, не достигших совершеннолетия. Некоторым из них было лишь 12 или 13 лет и они «нанимали на работу» детей младше себя, пишет The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил запретить продавать несовершеннолетним вещества, вызывающие наркотическое опьянение и вредящие здоровью. К их числу он отнёс и продающийся в хозяйственных магазинах клей.