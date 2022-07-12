Семьям погибших в Новой Каховке выплатят компенсацию Глава ВГА Херсонской области Сальдо: семьи погибших в Новой Каховке получат по 2 млн рублей

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Семьи погибших в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке получат материальную поддержку в размере 2 млн рублей. Компенсации в размере 400 тысяч рублей также будут выплачены и всем пострадавшим, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Чтобы как-то компенсировать [потери], принято решение о выделении семьям погибших 2 млн рублей, тем, кто получил ранение — 400 тысяч рублей, — сказал он.

По последним данным, в результате удара ВСУ погибли семь граждан. Число пострадавших превышает 70 человек. Сальдо уточнил, что речь идет только о тех, кто обратился за медицинской помощью.

Глава ВГА добавил, что разрушения «грандиозные». В настоящее время их масштаб оценивается специалистами. Он заверил, что все поврежденные объекты будут восстановлены.

Удар по Новой Каховке с применением американских РСЗО Himars украинские военные нанесли накануне. Глава ВГА Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что это было сделано по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.

При обстреле уничтожен склад гуманитарной помощи, завод, производивший оборудование для ГЭС по всему миру, получили повреждения жилые дома, рынок и больница.