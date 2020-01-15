https://static.news.ru/photo/4923888a-378a-11ea-86c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен ($8,3 тысячи) семьям погибших при крушения самолёта Boeing в Иране. Об этом сообщил премьер страны Алексей Гончарук.

Глава кабинета министров уточнил, что единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет выделена до получения семьями всех страховых выплат, передаёт «Газета.Ru».

Также Киев окажет юридическую поддержку родным и близким жертв авиакатастрофы.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.