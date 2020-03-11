https://static.news.ru/photo/d191f16a-63a5-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK/Global Look Press

Семь случаев заболевания коронавирусом официально подтверждены в Боснии и Герцеговине (БиГ). Четыре человека заболели в Республике Сербской БиГ и трое — в Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ).

В связи с этим глава Минздрава ФБиГ Векослав Мандич предложил временно прекратить занятия в учебных заведениях, а также отменить проведение массовых собраний. По его мнению, ограничительные меры должны действовать в течение двух недель.

Некоторое время назад занятия в школах и вузах были приостановлены в Республике Сербской БиГ.

Кроме того, медики рекомендуют гражданам страны, которые живут и работают в странах ЕС, при возвращении на родину из Германии, Испании и Франции проходить 14-дневный карантин, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Боснии и Герцеговине выявлен первый случай заражения коронавирусом. При этом под наблюдением врачей в общей сложности находились около 400 человек. В России диагностированы 20 случаев заболевания.