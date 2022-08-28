Семь человек пострадали в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Фото: nakipelotv/twitter.com/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела жилых районов Энергодара Запорожской области со стороны ВСУ пострадали пять человек. После их число выросло до семи, сообщил Рогов в Telegram-канале.

Пять человек получили легкие ранения, двое — тяжелые. В тяжелом состоянии в больницу доставлена женщина с ранением грудной клетки и мужчина, у которого осколком снаряда перебита кость. Они находятся в реанимации, им оказывается необходимая помощь.

Владимир Рогов отмечает, что город обстреливался из американских гаубиц М777 калибра 155 мм, выстрелы производились из Никополя. В администрации города заявляют, что удар украинских войск по Энергодару — это провокация, направленная на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что украинские войска открыли огонь по жилым районам Энергодара Запорожской области. В мэрии рассказали о взрывах, которые слышат горожане.