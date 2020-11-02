Семь человек погибли при стрельбе в Вене

https://static.news.ru/photo/4f3c4230-1632-11ea-aea6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В ходе атаки на синагогу в центра Вены погибли семь человек, сообщили в местной полиции. Сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать одного из нападавших.

В общей сложности было около 50 выстрелов. Их слышали как на улице у религиозного сооружения, так и в баре. По данным телеканала OE24, стрельба велась из пулемёта.

Как писал NEWS.ru, нападение произошло вечером 2 ноября. Неизвестные открыли стрельбу у синагоги в центре австрийской столицы. Затем один из преступников активировал пояс со взрывчаткой, остальные скрылись.

В результате ЧП был тяжело ранен как минимум один полицейский. По данным СМИ, синагога могла не быть целью нападения.