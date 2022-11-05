Семь человек погибли при крушении вертолета в Италии

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На юге Италии разбился вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. В числе жертв – 13-летний ребенок, сообщает газета Il Messaggero.

Крушение произошло в провинции Фоджа. Вертолет Agusta A109 вылетел с островов Тремити в Адриатическом море и через некоторое время пропал с радаров. Его обломки были найдены в районе городка Апричена.

На борту воздушного судна находились два пилота, местный врач и семья из четырех человек – туристы из Словении.

Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии вертолет мог разбиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что у берегов Коста-Рики пропал частный самолет, на борту которого находился немецкий миллионер Райнер Шаллер. Кроме бизнесмена в самолете находилась его подруга с двумя детьми и еще один мужчина, имя которого не называется.