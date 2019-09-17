https://static.news.ru/photo/8a2cfe6a-d97a-11e9-8193-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/steph.farnan

В Ирландии врачам удалось спасти 28-летнюю девушку благодаря селфи, которое было сделано незадолго до её обморока.

У девушки произошло внутримозговое кровоизлияние. Медикам необходимо было ввести противосвертывающие препараты. Однако их можно принимать только в определённый промежуток времени после приступа. Необходимую информацию брат Стефани Фарнан выяснил благодаря обнаруженному в её телефоне селфи, которое было сделано за 14 минут до того, как её обнаружили.

Мне повезло. Я не помню, что делала какие-либо фотографии в то утро, — цитирует The Irish Sun слова девушки.

Как ранее писал News.ru, специалисты из Лондонского университета проанализировали 3,5 тысячи селфи пользователей Instagram и выяснили, что на 54% снимков люди поворачиваются к камере левой щекой. Они объяснили это явление феноменом смещения пространственного восприятия.