Сектам на Украине хотят отрезать путь к обогащению за счёт граждан

https://static.news.ru/photo/00493cb4-c9ec-11ea-8e4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Украины готовит проект закона, препятствующего деятельности деструктивных религиозных организаций (сект), цель которых — отобрать деньги и имущество у людей, рассказала парламентарий от фракции «Слуга народа» и руководитель профильного ведомства Галина Третьякова.

По её мнению, речь в документе идёт о религиозных структурах и организациях, работающих в качестве финансовых учреждений и забирающих средства у граждан.

В Америке это очень мощно обсуждалось, у нас, к сожалению, эти отношения не урегулированы. Под «религиозным учреждением» может скрываться учреждение, которое может забирать у людей их имущество, — сказала она в интервью интернет-изданию Hromadske.

Она добавила, что в деятельности подобных сект иногда участвуют «чёрные нотариусы», использующие бедственное положение людей. «Жертву» начинают программировать и вынуждают отдать своё имущество.

Накануне появилась информация о том, что прошли обыски у последователей запрещённой в РФ религиозной ячейки «Свидетелей Иеговы» в Воронеже. Официальный представитель регионального управления СК России Елена Андрикеевич отказалась от комментариев, не подтвердив и не опровергнув информацию по поводу действий силовиков.

Кампания против организации активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.

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