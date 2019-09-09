Болгарская полиция задержала по подозрению в шпионаже секретаря Национального движения «Русофилов» Юрия Борисова. Дело было заведено в начале июля.
В доме задержанного прошёл обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. Следственные действия проводились в связи с уголовным делом о шпионаже в пользу иностранного государства или иностранной организации, заведённым 3 июля, пишет газета «
Как заявил в интервью
Национальное движение «Русофилы» — неправительственная организация в Болгарии, созданная в 2003 году. Своими целями данная структура видит развитие сотрудничества с Россией, основанного на православно-христианских традициях и панславянских идеях.
Как писал News.ru, в июле Окружной суд Варшавы вынес приговор бывшему польскому госслужащему, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Мужчину отправили в тюрьму на три года, а также запретили в течение 10 лет занимать посты в органах государственного управления.