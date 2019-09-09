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Болгарская полиция задержала по подозрению в шпионаже секретаря Национального движения «Русофилов» Юрия Борисова. Дело было заведено в начале июля.

В доме задержанного прошёл обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. Следственные действия проводились в связи с уголовным делом о шпионаже в пользу иностранного государства или иностранной организации, заведённым 3 июля, пишет газета « Дума ».

Как заявил в интервью Болгарскому национальному телевидению глава МВД страны Младен Маринов, Борисов задержан, с ним проводятся следственные действия. По его словам, подробности будут изложены 10 сентября специализированной прокуратурой.

Национальное движение «Русофилы» — неправительственная организация в Болгарии, созданная в 2003 году. Своими целями данная структура видит развитие сотрудничества с Россией, основанного на православно-христианских традициях и панславянских идеях.

Как писал News.ru, в июле Окружной суд Варшавы вынес приговор бывшему польскому госслужащему, которого признали виновным в шпионаже в пользу России. Мужчину отправили в тюрьму на три года, а также запретили в течение 10 лет занимать посты в органах государственного управления.