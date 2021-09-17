Секретарь СНБО Украины устроил скандал из-за русского языка

Перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке, устроил во время брифинга секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом сообщает телеканал ZIK.

В ходе брифинга журналист задал секретарю СНБО вопрос на русском языке. В ответ тот заявил, что «не совсем понял» суть.

Давайте ещё раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, ещё раз давайте, — заявил Данилов.

Чиновник сообщил, что когда он слышит русскую речь, то «напрягается». В ответ на это журналист предположил, поскольку Данилов является уроженцем Луганска, он должен понимать русский язык.

Секретарь СНБО, в свою очередь, заявил, что если он из Луганска, это не значит, что там все разговаривают на русском.

Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас её несёте по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове, — сказал Данилов.

Это не первое выступление Алексея Данилова на тему «языкового» вопроса. Ранее он призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский.