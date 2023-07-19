Секретарь СНБО Украины указал на слабости ВСУ Секретарь СНБО Украины: ВСУ не способны сбивать все ракеты из-за нехватки средств поражения

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска не в состоянии сбивать все ракеты, заявил в эфире всеукраинского телемарафона секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, речь идет о недостаточном количестве средств поражения для ПВО.

Мы еще не можем сбивать все без исключения ракеты, не хватает определенных средств поражения для противовоздушной обороны, — заявил Данилов.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил об очередном крупном наступлении Вооруженных сил Украины в районе Орехова на Запорожском направлении. Украинская армия бросила в бой западную бронетехнику, включая немецкие танки Leopard и американские БМП М2 Bradley. Минобороны не комментировало эту информацию.

Как отмечают военкоры, основная фаза наступления началась после интенсивной артиллерийской подготовки. Вооруженные силы Украины выдвинулись на участке у Работино и Вербового, южнее от Орехова. Они планировали прорвать оборону РФ между расположениями 291-го и 70-го российских полков. Однако беспилотники позволили российским бойцам заметить активизацию украинской армии. По позициям ВСУ были нанесены удары.