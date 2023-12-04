Секретарь СНБО Украины признал ведение позиционной борьбы с РФ Секретарь СНБО Украины Данилов признал позиционную борьбу Киева с Москвой

Фото: МО Украины

Киев в настоящее время ведет позиционную борьбу с Москвой, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью японской телекомпании NHK. По его словам, все, в чем на данный момент нуждается Украина — «оружие, оружие и еще раз оружие».

Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество. Мы более чем уверены, что это будет наше преимущество, — отметил Данилов.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может самостоятельно нарастить военное производство для достижения паритета с Россией. Киев сможет достичь этого лишь при содействии Запада, при совместном с другими странами «технологическом рывке», отметил политик.

До этого в Киеве пожаловались, что Запад не сдержал слово по поставкам оружия. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас. Он пояснил, что решение проблемы увеличения поставок оружия зависит от мощностей заводов-производителей, от действий правительств стран-партнеров и от нюансов логистики.