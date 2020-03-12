https://static.news.ru/photo/01ec3a32-645f-11ea-8135-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: Олексій Данилов/facebook.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо. Инцидент произошёл в ходе презентации плана по примирению с Донбассом.

Он подчеркнул, что применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Подобные действия он назвал недопустимыми.

Вместе с тем политик отметил, что Сивохо является одним из внештатных советников секретаря СНБО на общественных началах, поэтому не уполномочен официально представлять позицию властей.

Сивохо <...> никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам, по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любых других, — написал Данилов в Facebook.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения Киева с Донбассом. После того как Сивохо вынужденно завершил мероприятие, они обматерили его и стали толкать к выходу, свалив активиста с ног.