Украина не намерена менять форму государственного устройства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк.
Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы, — подчеркнул он в интервью изданию El Pais.
По его словам, украинские власти не хотят, чтобы «особый статус» стал инструментом давления на внутреннюю политику страны.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения конкретных вопросов на этой встрече.