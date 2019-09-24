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Украина не намерена менять форму государственного устройства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александр Данилюк.

Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы, — подчеркнул он в интервью изданию El Pais .

По его словам, украинские власти не хотят, чтобы «особый статус» стал инструментом давления на внутреннюю политику страны.

Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский надеется на переговоры в «нормандском формате» в ближайшее время и ожидает решения конкретных вопросов на этой встрече.