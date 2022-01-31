Секретарь СНБО сообщил о 120 тысячах российских военных на границе Украины

У границ Украины в настоящее время находятся 120 тысяч российских военных, заявил в эфире телеканала ICTV секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он отметил, что страна к этому готова, и призвал граждан не паниковать.

По словам Данилова, оборонные ведомства чётко осознают, что происходит на границе, каждый день ответственные структуры составляют информационные сводки.

Если говорить о реальности угроз, существующих на сегодняшний день, действительно у наших границ есть порядка 120 тысяч войск РФ. Много это или мало, я сейчас не буду говорить, я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Но может ли Россия пойти и сделать какое-то безобразие, как она делала в 2014 году. Конечно, может, — заявил секретарь СНБО.

При этом он заявил, что Украина к подобному развитию событий готова, существуют «прописанные механизмы и алгоритмы действий».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения невыполнимы. Они приведут к разрушению Украины. Он отметил, что требуется подписать новое соглашение.