Секретарь СНБО призвал украинцев не говорить на русском из-за Путина

https://static.news.ru/photo/f5cf7806-8e36-11eb-9a76-96000091f725_660.jpg Алексей Данилов Фото: president.gov.ua

Украине необходимо всеми силами избегать распространения русского языка из-за опасности, исходящей со стороны российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он пояснил, что имеет в виду политику России в отношении русскоговорящих жителей других стран. По его словам, она выстроена «не на защите своего народа, а именно на языковом вопросе».

Если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет «защищать» тех граждан, — приводятся слова Данилова в Telegram-канале издания «Обозреватель.ua».

Он добавил, что Россия не станет интересоваться, нуждаются ли эти люди в защите, и при этом будет использовать их в своих интересах.

Это очень опасная ситуация для любой страны, — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее NEWS.ru писал, что Данилов предупредил об опасности «заигрывания» с Россией. Он заявил, что этим Украина ставит под угрозу собственное существование.

Его слова прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что Данилов ведёт себя неумно, повторяя образ своего предшественника — Александра Турчинова. Политик добавил, что если секретарь СНБО имеет в виду войну, то это действительно может плохо закончиться для Украины.