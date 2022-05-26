Сейм Латвии поддержал снос советских памятников

Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги / Фото Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект о сносе советских мемориалов, в том числе монумента Освободителям Риги, сообщается на сайте сейма. Согласно документу, муниципальные власти должны будут «избавиться» от них до 15 ноября.

Демонтаж объектов должен быть осуществлен до 15 ноября текущего года, причем сделать это будет обязан муниципалитет, на территории которого находится объект, — говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмин до 30 июля решит, какие памятники демонтируют. Снос памятников будет производиться за счёт пожертвований физических и юридических лиц, а также за государственного и муниципальных бюджетов.

В Риге 9 и 10 мая местные жители устраивали памятные акции у памятника Освободителям, расположенного в парке Победы. В ответ власти распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные у монумента, а позже закрыли к нему доступ.

12 мая сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.