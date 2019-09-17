Законопроект, который позволяет всем новорождённым становиться латвийскими гражданами автоматически, одобрила комиссия сейма (однопалатного парламента) по правам человека и общественным делам.
Проект закона был подготовлен канцелярией экс-президента страны Раймондса Вейониса и направлен в комиссию для подготовки ко второму чтению, сообщило агентство
Сейчас ребёнок, родившийся у родителей-неграждан, может получить латвийское гражданство, если один из родителей этого захочет. Если законопроект будет принят, то новорождённый станет гражданином Латвии автоматически, если его родители не выбрали гражданство другой страны.
Ранее парламент Латвии принял закон, согласно которому епископы Латвийской православной церкви должны являться гражданами этой страны. Руководство Русской православной церкви выступило против закона, писал News.ru.