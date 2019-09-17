Фото: Saeimas sēžu zāle/flickr.com

Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). Лидеры стран Евросоюза утвердят её назначение на саммите 17–18 октября, а с 1 ноября она сменит на этом посту итальянца Марио Драги.

За назначение Лагард главой ЕЦБ проголосовали 394 депутата из 649. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента. Лагард уже объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), в...