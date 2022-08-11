Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма Сейм Латвии объявил РФ спонсором терроризма и призвал ЕС прекратить выдачу виз россиянам

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Однопалатный парламент Латвии

Сейм Латвии принял заявление о признании действий РФ на Украине терроризмом, а саму Россию признал государством, поддерживающим терроризм. В заявлении, опубликованном на сайте сейма, странам Евросоюза предлагается немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

Сейм признает насилие России над гражданским населением, осуществляемое для достижения политических целей, терроризмом, а Россию государством, поддерживающим терроризм, и призывает другие страны-единомышленники высказать такое мнение, — сказано в заявлении.

Сейм Латвии обвинил Россию в многолетней поддержке террористических режимов и проведении террористических действий, включая поставки оружия режиму Асада в Сирии, отравление семьи Скрипалей и причастность к катастрофе самолета МН-17, а также использование неточного и запрещенного на международном уровне оружия в ходе действий на Украине. В заявлении сейма подчеркивается, что Россия использует страдания и запугивание как инструмент деморализации украинского народа и вооруженных сил, а также намерена оккупировать Украину.

В начале июня Госдеп США сообщил, что эксперты американской администрации изучают, соответствует ли Россия критериям для внесения её в список государств — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. Именно это ведомство составляет список стран — спонсоров терроризма. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению США, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Идею внесения России в этот список поддержал в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Внесение в такой список чревато широкомасштабными санкциями в отношении попавших в перечень стран. Меры могут приниматься и против юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю с находящимися в списке странами.

С 1979 года в список попали незначительное число стран, причём, как отмечалось в американских СМИ, речь шла о «государствах-изгоях, интересы США в отношении которых ограничены». Это Иран, КНДР, Куба и Сирия.