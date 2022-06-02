Финляндия не станет высылать в Турцию курдов Депутат Кварнстрем: Финляндия не станет высылать в Турцию курдов

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Финляндия не будет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана, а также членов организации ФЕТО, которую Анкара признает террористической, заявил депутат финского парламента и председатель Курдской группы дружбы Йохан Кварнстрем, слова которого приводит ТАСС. Речь идет о 33 гражданах, которых шведские и финские власти до сих пор не выдали Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не изменит свою позицию по вопросу членства в НАТО Швеции и Финляндии, пока не убедится в отсутствии у них связей с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Он подчеркнул, что страна настаивает на том, что они должны поддержать контртеррористические операции, которые будут проводиться членами Альянса.

Накануне также сообщалось, что президент Турции остался недоволен результатом переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения стран к НАТО. По его словам, Хельсинки и Стокгольм «нечестны и неискренни», поскольку продолжают поддерживать террористов.