СЕ призвал Минск к инклюзивному диалогу с гражданским обществом

https://static.news.ru/photo/1acbf260-f738-11ea-a2ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Global Look Press

Совет Европы (СЕ) обратился к белорусским властям с призывом начать широкий диалог на национальном уровне с привлечением граждан республики. Об этом сообщил на заседании постоянного комитета ПАСЕ представитель страны-председателя в уставном органе Совета — комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.

Призвали белорусские власти и все заинтересованные стороны начать широкий инклюзивный диалог на национальном уровне с полным привлечением гражданского общества, с тем чтобы провести реформы, которые пойдут на благо белорусскому народу, — цитирует Варвициотиса РИА Новости.

После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики Александр Лукашенко, страну захлестнули массовые акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акции в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Белорусские граждане, участвующие в протестных шествиях, считают, что итоги голосования были грубо сфальсифицированы, и утверждают, что на выборах победила Светлана Тихановская, которая выдвинула свою кандидатуру на пост президента Белоруссии вместо арестованного мужа, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Однако по данным Центризбиркома республики, за действующего президента Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Тихановскую — 10,1%.

Как писал NEWS.ru, ранее в Евросоюзе заявили, что не считают Лукашенко легитимным президентом.