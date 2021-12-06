Британский военный подал в суд на министерство обороны страны. По словам воененослужащего, после командировки в Эстонию он стал заикаться и «неразборчиво говорить». Причиной этому якобы стал холод. О злоключениях военного рассказывает издание The Daily Mail.

По данным издания, 31-летний военнослужащий Корпуса королевских инженеров Чилеше Мвамба требует от военного ведомства компенсацию в размере 860 тысяч фунтов, или около $1,1 млн. Соответствующий иск подан в Высокий суд Лондона.

Мвамба. ранее служивший в Колдстримской гвардии, в ноябре 2017 года был направлен в Эстонию в рамках операции по «сдерживанию российской агрессии на Балканах». В кмандировке он находился с 10 ноября по 3 декабря.

По имеющимся данным, в ходе одного из дежурств Мвамба подвергся воздействию «экстремальных холодов». В результате он перенёс переохлаждение и стал страдать от посттравматического синдрома и заикания.

В британском минобороны признали ответственность ха переохдаждение, перенесённое военным, но о казались признавать, что именно это стало причиной появления дефектов речи в Мвамбы.

The Daily Mail отмечает, что военный страдал в детстве от лёгкого заикания, переохлаждение в Эстонии усугубило состояние.

По данным архивов, в период нахождения британских солдат в Эстонии, температура там не опускалась ниже минус 4 градусов по Цельсию.

Ранее польский политолог и колумнист издания «Польская мысль» Матеуш Пискорский заявил, что действия Великобритании, направившей своих военных на помощь польским пограничникам, говорят о попытке включиться в противостояние с Россией. При этом присутствие британских военных является скорее сигналом для Москвы, нежели решительным действием.